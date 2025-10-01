غرفة تجارة زليتن تستقبل سفير جمهورية صربيا

استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن، جلال باني، سفير جمهورية صربيا لدى ليبيا، درقان تودورويتش، بحضور رئيس الجمعية العمومية وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام للغرفة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والتنسيق لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال خلال شهر أكتوبر الجاري.

كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي ليبي-صربي في صربيا خلال ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس لجنة إدارة الغرفة على ضرورة فتح آفاق جديدة أمام الشركات الصربية للاستثمار في مدينة زليتن، مشيراً إلى رغبة القطاع الخاص في البلدين بتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف الفرص الاستثمارية.

من جانبه، أعرب السفير الصربي عن استعداد بلاده لإرسال وفد اقتصادي إلى مدينة زليتن لتعزيز التعاون.

كما أشار إلى أن السفارة الصربية في طرابلس ستبدأ إصدار التأشيرات قريباً، مما يسهم في تسهيل حركة الأعمال والتبادل التجاري بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وصربيا وفتح المجال أمام شراكات استثمارية وتجارية جديدة تخدم مصالح البلدين.