غرفة سرت والجفرة تُؤكد انضوائها تحت إمرة «السراج» وتعليمات الدفاع والأركان

أكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، مجددا انضواءها تحت إمرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتنفيذ تعليمات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوفاق.

جاء ذلك في بيان للغرفة، اليوم الأحد، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وشددت غرفة سرت والجفرة على رفض الزج بها في مماحكات سياسية ومنافع شخصية سواء كانت جهات “سياسية أم حكومية أو مناطقية مهما كانت”، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى رفض الغرفة أيضا أن تكون هي ورجالها وتضحياتهم طرفا في أية مناورات سياسية حتى “وإن اتخذت شعارات براقة”.

كما دعت غرفة عمليات سرت الجفرة الجميع إلى التكاتف وحماية الدولة المدنية والوفاء لدماء الشهداء الذين ذادوا عن الوطن وقدموا التضحيات.

ونوهت الغرفة أيضا بحرمة المساس بوحدة التراب الوطني والوحدة الوطنية، وبأنهم لا يكترثون بخطوط أو تقسيمات تُرسم من قِبل الواهمين في الداخل أو من الخارج.