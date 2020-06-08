غرفة سرت والجفرة تُدين مقتل 7 مدنيين في قصف الطيران المُسَّر الداعم لحفتر

أدانت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق، ما وصفته بـ”العمل الإرهابي” الذي اقترفته من وصفتها بـ”أيادي الغدر والخيانة من عصابات الكرامة الإرهابية”، من قصف للمناطق المدنية في منطقة جارف غرب مدينة سرت.

وقالت الغرفة في بيان، إن عناصر حفتر “قصفت اليوم بكل بشاعة وهمجية مساكن الآمنين في منطقة جارف عن طريق طائرة حربية نوع ميج (29) بشكل ممنهج يكشف أسلوبهم الخبيث الذي انتهجوه منذ بداية عدوانهم، وقد خلف هذا القصف الإرهابي الذي لم يسلم منه كبير ولا صغير 7 شهداء”.

وتسبب القصف في مقتل 7 مواطنين من المدنيين وهم:

الحاج علي اشتيوي النبشة الفرجاني.

الطفل احمد سالم النبشة الفرجاني.

الطفل صالح سالم النبشة الفرجاني.

الطفلة سلسبي ل سالم النبشه الفرجاني.

الأم زوجة سالم الفيتوري الفرجاني.

ناصر الفيتوري النبشة الفرجاني.

زوجة احد اخوة سالم الفيتوري الفرجاني.

ودعت الغرفة أعيان قبيلة الفرجان سواء في سرت أو خارجها إلى التنصل من هذه العصابات التي اكتوى بنارها أبناؤهم قبل غيرهم، كما أكدت الغرفة على استمرار عملية دروب النصر حتى تحقيق كامل أهدافها، بحسب البيان. وأضاف البيان: “كما أن الغرفة تشد على أيدي أبطال الجيش الليبي الذين يسطرون الملاحم ويوغلون ضربا في هذه العصابات المعتدية وهاهم اليوم يتقدمون في كافة محاور القتال في نطاق عمليات الغرفة، وقريبا بحول الله وقدرته ستسمعون منهم أخبار النصر وتحرير المنطقة من عصابات الكرامة المعتدية”.