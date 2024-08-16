غرفة طوارئ غات تكشف لـ«عين ليبيا» آخر التطورات بالمنطقة

صرح الناطق الرسمي لغرفة الطوارئ غات حسن عثمان عيسى، لشبكة “عين ليبيا”، حول آخر تطورات المنطقة.

وقال عيسى: “لم يسجل لحد الساعة أي ضحايا جراء السيول وموجة الأمطار”.

وأضاف: “رغم الأمطار الغزيرة وتجمع المياه إلا أن الأوضاع لازالت مطمئنة وفي انتظار السيول القادمة من جنوب غات من أعالي جبال تاسيلي ووجب الحذر واتباع تعليمات الجهات المسؤولة”.

وتابع عيسى لشبكة “عين ليبيا”: “هناك مساعي لإصلاح كابل الألياف البصرية وهناك محاولات لربط اتصالات ليبيانا بالقمر الصناعي”.

وأكد ناطق الغدفة أن “الجهات التي وصلت إلى غات لتقديم المساعدة، هي الدعم المركزي المنطقة الجنوبية، مديرية أمن أوباري، جهاز الطب الميداني، جهاز الإسعاف والطوارئ أوباري وسبها، مديرية أمن سبها، مديرية أمن الشاطئ، والشركة العامة للمياه المنطقة الجنوبية”.

وأشار إلى أن “أمطار غزيرة شهدتها البلديات الأربعة (العوينات- غات- تهالة- البركت) منذ عشية اليوم أدت لتجمع المياه داخل الأحياء السكنية”، لافتا إلى “وصول سيول قادمة جبال تاسيلي الواقعة غرب غات المدينة بالفيوت وهي متوسطة القوة لحد الساعة”.

ولفت عيسى إلى أن “منسوب المياه زاد في تهالا مساء اليوم بعد موجة الأمطار، والطريق الرابط بين أوباري – غات، شهد هو أيضا هطول أمطار غزيرة أدت لتجمع المياه وجاري تقييم الأضرار”، لافتا إلى أن “انقطاع للتيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار”.

وأكد أن “القوات المسلحة ومديرية أمن غات والهلال الأحمر وجهاز السلامة المدنية يقومون بتسيير دوريات في المناطق وعلى مجرى الأودية تحسباً لأي طارئ”.