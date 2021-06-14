غرفة عمليات سرت – الجفرة تبحث مع السفارة البريطانية المستجدات العسكرية

عُقِد اجتماع هام ليوم الاثنين، بمدينة مصراتة؛ جمع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة اللواء إبراهيم بيت المال، ومعاونه العميد إبراهيم بن رجب، وآمر العمليات الميدانية بالغرفة أحمد هاشم، مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هيبتون، والملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا العقيد مارك بافن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتباحث المستجدات العسكرية والسياسية ذات العلاقة بشؤون الغرفة، وأبرزها تواجد مرتزقة “فاغنر” الروسية الداعمة لقوات حفتر؛ وامتدادها من سرت إلى الجفرة.

كما تطرق الاجماع إلى فتح الطريق الساحلي بمنطقة سرت الرابط بين شرق البلاد وغربها.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد موقف الحكومة البريطانية المتمثل في دعم الاستقرار العسكري والسياسي، ومواصلة الجهود الدولية نحو سحب القوات الأجنبية التابعة لقوات حفتر؛ وعلى رأسها مرتقزة “فاغنر”، وضرورة عودتها من حيث أتت.

اجتماع هام عقد صباح اليوم بمدينة مصراتة؛ جمع آمر غرفة عمليات سرت والجفرة سيادة اللواء "إبراهيم بيت المال"، ومعاونه سيادة… تم النشر بواسطة ‏غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة‏ في الاثنين، ١٤ يونيو ٢٠٢١

على إثر الاجتماع الهام الذي جمعهم بسعادة السفير البريطاني لدى ليبيا "نيكولاس هيبتون"، والملحق العسكري لدى السفارة… تم النشر بواسطة ‏غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة‏ في الاثنين، ١٤ يونيو ٢٠٢١