غرفة مزدة الأمنية تسيّر دوريات صحراوية وتضبط 50 مهاجراً غير شرعي

نفّذت وحدات من حرس الحدود العاملة ضمن الغرفة الأمنية المشتركة مزدة، دوريات صحراوية متجوّلة في المناطق الممتدة بين بوابة سكريج– نسمة، مروراً بعدد من الأودية الوعرة، من بينها وادي مرسيط ووادي سوف الجين، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، لواء عبدالحكيم الخيتوني.

وتأتي هذه الدوريات ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، ومكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات التهريب التي تتخذ من المسالك الصحراوية الوعرة ممرات لها.

وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 50 مهاجراً من جنسيات إفريقية مختلفة، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والرعاية الصحية الأولية لهم وفقاً للمعايير المعتمدة في التعامل مع الحالات الإنسانية، قبل إحالتهم إلى مركز إيواء المهاجرين بالعسة لاستكمال الإجراءات القانونية المتّبعة.

وتواصل الغرفة الأمنية المشتركة جهودها ضمن خطة موسّعة لتأمين الحدود والمناطق الصحراوية، بما يعزز من سيادة القانون ويحد من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر.