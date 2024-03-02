غرق السفينة روبيمار بعد أسبوعين من استهدافها في البحر الأحمر

بعد استهدافها بصاروخ من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أعلن اليوم السبت غرق سفينة الشحن روبيمار، التي تركت جنوب البحر الأحمر.

و أفاد بيان للحكومة اليمنية، عن غرق السفينة بشكل كامل في البحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من المناشدات لإنقاذها.

وقالت خلية الأزمة الحكومية التي تم تشكيلها للتعامل مع السفينة، إن السفينة غرقت مساء أمس وذلك بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر.

وأعربت الخلية عن أسفها لغرق السفينه التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر، مؤكدة أن النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما، وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة.

وقبل ايام قال توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، إن الرياح القوية والأمواج جرفت سفينة الشحن روبيمار، مضيفا أن الوضع العام للسفينة “مقلق جدا والمياه تتدفق إلى حجرة المحركات بسرعه، بعد أن كانت تتدفق ببطء.. لتبدأ السفينة بالميل جهة الماكينات على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني بعد أن كانت على بعد 18 ميلا”.

وأكد الشرجبي أن فريقا فنيا مختصا زار روبيمار، ولاحظ وجود بقع زيتية بسيطه تطفو على المياه المحيطة بها مع غرق جزء من السفينة.

ويبلغ طول السفينة 171 مترا وعرضها 27 مترا، وهي وذات صهاريج سائبة تحمل 22 ألف طن من الأسمدة و120 طن من الديزل والمازوت”.