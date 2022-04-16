غرق سفينة تحمل 750 طناً من الوقود قُبالة سواحل تونس￼

غرقت اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري، بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد كانت السفينة تحمل 750 طنا من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.

وذكرت وزارة البيئة التونسية في بلاغ صدر عنها، أن السفينة المحملة بحوالي 750 طنا من مادة الكازوال “تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر”، عندما كانت متوجهة من ميناء دمياط المصري إلى مالطا.

وأشار البلاغ إلى أن السلطات التونسية وافقت على طلب السفينة السماح لها بدخول مياهها الإقليمية، وأن السفينة XELO رست على بعد سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وطلب طاقم السفينة المكون من سبعة أشخاص من الجانب التونسي إجلاءه من السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، ما دفع السلطات إلى التدخل وإنقاذ هؤلاء البحارة.

وفي وقت لاحق، قالت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي، إن “الوضع تحت السيطرة” بعد غرق سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة مدينة قابس محمد الكراي، بوجود “تسربات صغيرة للوقود لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة… هذا الصنف من الوقود سريع التبخر”، مستبعدا حدوث “كارثة بيئية” في خليج قابس حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية.

وأعلنت وزارة البيئة اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع حواجز للحد من انتشار الوقود وتطويق مكان غرق السفينة، بالإضافة إلى إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان التسرب لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.