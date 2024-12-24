غرق سفينة شحن روسية في «المتوسط» وفقدان اثنين من طاقمها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة شحن روسية تحمل اسم “أورسا ميجور” في البحر الأبيض المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وقالت إن اثنين من أفراد طاقمها في عداد المفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محركها، مشيرة إلى أن 14 من طاقمها البالغ 16 شخصا قد تم إنقاذهم ونقلهم إلى إسبانيا.

وتظهر بيانات لتتبّع السفن من “مجموعة بورصات لندن” أن السفينة غادرت ميناء سان بطرسبورغ الروسي في 11 ديسمبر الجاري، وشوهدت آخر مرة وهي ترسل إشارة عند الساعة 22 و4 دقائق بتوقيت غرينتش أمس الاثنين بين الجزائر وإسبانيا.

وكانت السفينة أشارت عند مغادرتها سان بطرسبورغ إلى أن الميناء التالي الذي ستتوقف فيه سيكون فلاديفوستوك الروسي وليس مرفأ طرطوس السوري الذي زارته سابقا.

وكانت شركة أوبورون لوجيستيكس قالت في بيان سابق أصدرته في 20 ديسمبرإن السفينة تحمل رافعات من المقرر تركيبها في ميناء فلاديفوستوك الروسي بالإضافة إلى قطع غيار لكسارات جليد جديدة.

أعلنت #وزارة_الخارجية_الروسية، الثلاثاء، إن سفينة شحن روسية تسمى "أورسا ميجور" غرقت في البحر الأبيض المتوسط بين إسبانيا والجزائر وفُقد اثنان من أفراد طاقمها.

وأوضحت الوزارة حسب رويترز أن السفينة غرقت بعد انفجار في غرفة المحرك وتم إنقاذ 14 من أفراد طاقمها البالغ عددهم 16. pic.twitter.com/jhNJrG3PGE — صحيفة الحوار (@HewarMag) December 24, 2024