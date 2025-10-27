غرق سفينة صينية وفقدان طاقمها.. حادث مأساوي في غوانتشو

تعرضت سفينة شحن صينية لحادث تصادم مع سفينة حاويات مسجلة في سنغافورة، مما أدى إلى غرق السفينة الصينية وفقدان اثنين من أفراد طاقمها، وذلك في المياه القريبة من مدينة غوانتشو جنوبي الصين. الحادث لم يسجل أي إصابات بين أفراد طاقم السفينة السنغافورية.

وذكرت الهيئة البحرية في سنغافورة أن السفينة الصينية، المسماة “هاي لي 5″، كانت تحمل 15 شخصًا على متنها عندما اصطدمت بسفينة الحاويات “وان هاي إيه 17” التي كانت متجهة إلى ميناء غوانتشو.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التصادم، فقدت السفينة الصينية قدرتها على الدفع قبل أن تغرق بعد دقائق من الاصطدام.

أما بالنسبة للسفينة السنغافورية، فقد تم التأكد من أن جميع أفراد طاقمها بخير، في حين لا يزال البحث جاريًا عن اثنين من طاقم السفينة الصينية المفقودين.

في أعقاب الحادث، أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث، كما فرضت قيودًا مؤقتة على حركة الملاحة في المنطقة.