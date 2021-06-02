غرق سفينة عسكرية إيرانية بعد اندلاع حريق فيها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بغرق سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من ميناء جاسك جنوب إيران.

وأعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة حربية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها، لیلة أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها، قالت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك: “سفينة (خارك) غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها”.

وأضافت: “تم إنقاذ جميع طاقم السفينة، لكن جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ السفينة التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية”، مشيرة إلى أنه “تم توظيف سفينة خارك العسكرية في مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود”.

من جهتها ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن سفينة التدريب الإيرانية غرقت في ميناء جاسك، وذلك بعد محاولات فاشلة لإطفائها.

وبحسب الوكالة، استطاعت القيادة العسكرية تفريغ السفينة وغادر طاقمها بسلامة ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في الأرواح.

ونقلت وكالة “فارس” عن البحرية الإيرانية قولها “اشتعلت النيران في سفينة تدريب تابعة للبحرية بالقرب من ميناء جاسك، والتي كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة”.

وأضافت البحرية الإيرانية: “بحضور فرق الإطفاء تم السيطرة على الحريق في السفينة، وأثناء مكافحة الحريق تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة ونقلهم إلى الشاطئ بسلام”.

وتابعت: “التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق الذي اشتعل في السفينة”.

وتعد “خارك” أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني، اشترتها طهران من بريطانيا عام 1977، وتسلمتها في عام 1984، عندما كانت تخوض حرباً مع العراق.

وکان الجيش الإيراني أعلن فجر اليوم، عن اندلاع حريق كبير في السفينة وإجلاء جميع طاقمها العسكري، من دون وقوع أي إصابات ومن دون الكشف عن أسباب الحريق.