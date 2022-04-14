غرق طراد حربي روسي في البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، بأن الطراد “موسكفا” غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله، ليغرق إثرها في بحر هائج.

ولفتت إلى أن طاقم الطراد أجلي إلى سفن تابعة لأسطول البحر الأسود.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء، أن حريقا شب على متن الطراد “موسكفا” الصاروخي الروسي جراء انفجار الذخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إخماد الحريق على متن الطراد البحري “موسكفا”، دون وقوع أضرار على قدراته الصاروخية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “مصدر الاشتعال داخلي، ولا يوجد حريق على السطح، فيما تم إجلاء طاقم الطراد إلى سفن أسطول البحر الأسود في المنطقة”.

ويتبع طراد “موسكفا” لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم “سلافا”، وفي عام 1996 حمل اسمه الحالي، ويتمثل سلاحه الرئيسي بـ 16 قاذفة صواريخ من طراز “فولكان بي – 1000”.

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة “حميميم” الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي. وفي 22 يوليو 2016، تم منحه وسام ناخيموف.