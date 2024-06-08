غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

انتشلت سفينة إنقاذ خيرية جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصا من قوارب قريبة من السواحل الليبية.

وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها “جيو بارنتس” انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين، ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل، بينما انتشلوا أيضا 11 جثة رصدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر”.

وقالت المنظمة على حسابها في منصة “إكس”: “لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان، يجب أن تنتهي هذه المذبحة”.

هذا وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف وفاة واختفاء وسط البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014.