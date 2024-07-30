غرق قارب على متنه مصريون وخليجيون في النيل بمصر

تعرض قارب للغرق، اليوم الثلاثاء، في نهر النيل بمصر، وكان على متنه 14 راكباً مصرياً وخليجياً.

وتلقت السلطات المصرية بلاغاً بتعرض لنش سياحي للغرق في مياه النيل بالقاهرة بين منطقتي قصر النيل ومصر القديمة وعلى متنه 14 راكباً مصرياً وخليجياً.

وتبين أن عائلة مصرية كانت تستضيف أقاربها من جنسية خليجية وخرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا لنشا سياحيا، لكنه غرق في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 خليجيين و5 مصريين باختناق.

وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني فيما تواصل السلطات البحث عن 3 مفقودين، كما تبين وفاة مصريين اثنين.

وكشفت التحقيقات أن ترخيص اللنش منتهية ولم يتم تجديدها، وحمولته يفترض ألا تزيد عن 4 أشخاص فقط.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.