غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل طبرق

غرق قارب يحمل 32 مهاجرًا غير نظاميين، على سواحل مدينة طبرق، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي- فرع طبرق.

وقالت الجمعية: “تم إنقاذ 9 مهاجرين وانتشال جثمان واحد فقط حتى الآن”، مضيفة: “تم توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم، كما قمنا باستلام جثمان المتوفي مع التعامل معه بكل احترام ووفقًا للمعايير الإنسانية المطلوبة”.

وأضافت: “هذا الحادث المؤسف يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في رحلاتهم بحثًا عن الأمل، ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم”.