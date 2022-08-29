غرق مركب يحمل مهاجرين مصريين قُبالة السواحل الليبية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بغرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مهاجراً مصريا في البحر الأبيض المتوسط قُبالة سواحل ليبيا.

ونقل موقع “القاهرة24” عن مصدر مسؤول في أمن السواحل الليبي قوله، إن المركب تعرض للغرق مساء السبت، مشيرا إلى أن جميع المهاجرين على المركب يحملون الجنسية المصرية.

وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ ستة أشخاص، ولقي شخصان حتفهمها، بينما لا يزال 19 آخرون مفقودين.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن المركب غرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، حيث كان في طريقه إلى إيطاليا.