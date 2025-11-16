غرق مهاجرين قرب شواطئ الخمس.. «الهلال الأحمر» ينتشل الضحايا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، عن غرق 4 مهاجرين على الأقل إثر انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجرًا غير نظامي قرب شاطئ مدينة الخمس ليلة الخميس الماضي.

وأوضح الفرع المحلي للهلال الأحمر أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجرًا من الجنسية البنغلادشية، توفي منهم أربعة، بينما حمل القارب الثاني 69 مهاجرًا، بينهم اثنان من مصر و67 من السودان، من بينهم ثمانية أطفال.

وهرع فريق الطوارئ وانتشال الجثث التابع للهلال الأحمر إلى موقع الحادث بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، حيث جرى انتشال الضحايا ومعالجة الحالات وفق الإجراءات القانونية، وتسليم الجثث للجهات المختصة بناءً على تعليمات النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أعداد متزايدة من المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، حيث بلغ إجمالي المهاجرين 867 ألفًا و55 شخصًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 19% مقارنة بالعام الماضي، يتركز نحو 53% منهم في المنطقة الغربية.

وتشير التقديرات إلى أن غالبية المهاجرين ينحدرون من السودان بنسبة 33%، تليها النيجر بـ22%، ومصر بـ19%، وتشاد بـ10%، مع صعوبة تقييم الأعداد الحقيقية بسبب تقليص أنشطة المنظمات غير الحكومية.

كما سجلت ليبيا زيادة ملحوظة في عمليات ترحيل واحتجاز المهاجرين خلال صيف 2025، إذ تم ترحيل 1102 مصريًا ونحو 700 سوداني، كما جرى احتجاز أكثر من 1500 مهاجر في مداهمات لأماكن العمل.

وفي الوقت ذاته، شهدت أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية ارتفاعًا بنسبة 318%، لتصل إلى 13 ألفًا و59 مهاجرًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن ليبيا ما تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 90% من إجمالي المهاجرين غير النظاميين المتجهين نحو سواحل إيطاليا انطلقوا من ليبيا.

وأضافت المنظمة أن نحو 14 ألف مهاجر غير شرعي جرى اعتراضهم في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير وحتى أغسطس الماضي، بينهم 12 ألف رجل و1295 امرأة و453 طفلًا، مع تسجيل 370 وفاة وفقدان 300 آخرين على مسار وسط المتوسط منذ بداية العام.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فتح مزيد من القنوات القانونية للهجرة وتخصيص تمويل أكبر للمنظمات العاملة في هذا المجال، تحسبًا لتفاقم أزمة المهاجرين وسط استمرار المخاطر على طرق العبور البحرية الخطرة.