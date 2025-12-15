غروسي: الحوار مع إيران مستمر لكن التعاون محدود

أوضح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الحوار مع إيران مستمر ومنتظم، لكنه أشار إلى أن مستوى التعاون بين الجانبين لا يزال محدودًا.

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية إن الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين قائم بانتظام، مع الحفاظ على متابعة دقيقة للمستجدات، إلا أن التقدم العملي ما زال محدودًا.

وجاء تصريح غروسي بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 نوفمبر قرارًا يطالب إيران بالإبلاغ الفوري عن حالة مخزون اليورانيوم المخصب وأي مواقع نووية تعرضت للقصف.

من جهته، اعتبر المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي أن القرار الجديد للوكالة غير بناء ومسيّس، فيما أخطرت طهران الوكالة رسميًا بانتهاء العمل باتفاق القاهرة المبرم في سبتمبر، والذي وضع إطار التفاعل بين إيران والوكالة مع مراعاة الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار غروسي إلى أن القرار مرتبط بإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران، مؤكدًا استعداد طهران للنظر في مقترحات لاتفاق جديد، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صيغة التفاعل مع الوكالة.

إيران: منتجاتنا النووية تحظى بطلب عالمي و56 دولة تقدمت بطلبات شراء

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية ومساعد الرئيس الإيراني محمد إسلامي إن المنتجات النووية الإيرانية وصلت إلى مستويات عالية من الجودة، وتشمل الأدوية المشعة والماء الثقيل ومشتقاته، مؤكداً أنها باتت تحظى بطلب واسع على المستوى الدولي.

وأوضح إسلامي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين على هامش مراسم إزالة الستار عن أحدث إنجازات المعهد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، أن نحو 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء المنتجات النووية الإيرانية، رغم التحديات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على بلاده.

وأشار إلى أن بعض هذه المنتجات يواجه صعوبات تتعلق بالنقل بسبب العقوبات، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التعاون مع الدول التي لا تواجه قيوداً، والعمل على إيجاد حلول لتوصيل المنتجات إلى الدول الأخرى، معتبراً أن المنتجات النووية الإيرانية تتمتع بمواصفات عالمية ومكانة متنامية في السوق الدولية.

وأكد إسلامي أن القدرة الإنتاجية متوفرة ومهيأة لتقديم الخدمة للشعب الإيراني، مشدداً على أهمية أن تكون دورة الإبداع العلمي متفاعلة مع احتياجات الناس وحياتهم اليومية.

وأوضح أن إيران تنتج حالياً 70 نوعاً من الأدوية المشعة بشكل مستمر، يستفيد منها نحو مليون ونصف المليون شخص سنوياً، إضافة إلى 20 دواءً مشعاً آخر في مراحل البحث والتطوير، كاشفاً عن نوعين جديدين جرى الإعلان عنهما اليوم.

وأضاف أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية تعمل على رفع مستوى دقة الأدوية المشعة بهدف تحسين قدرات الكشف المبكر وزيادة فعالية العلاج وتقليص الآثار الجانبية على مرضى السرطان.

مستشار خامنئي يحذر من مخاطر كبيرة على أمن إيران في حال تنفيذ خطة ترامب بالقوقاز

حذر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، من أن ما يسمى بخطة “ترامب” في منطقة القوقاز يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن إيران، مشيرًا إلى أن طهران تعارض هذه الخطة بشكل قاطع.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء بأن ولايتي التقى سفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأوضاع في جنوب القوقاز.

وأكد ولايتي على العلاقات التاريخية والراسخة بين إيران وأرمينيا، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية تسعى دائمًا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات. وأضاف أن خطة ترامب في القوقاز لا تختلف عن مشروع ممر زنغزور، الذي عارضته إيران منذ بدايته، لأنه يمهد الطريق لوجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب حدود إيران، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن شمال البلاد وجنوب روسيا.

وأشار ولايتي إلى أن المشاريع الأمريكية في البداية تبدو اقتصادية، لكن تدخلها يتوسع تدريجيًا ليشمل أبعادًا عسكرية وأمنية، مؤكدًا أن أي انفتاح أمريكي على الحدود الإيرانية له عواقب أمنية واضحة.

من جانبه، وصف السفير الأرميني العلاقات مع إيران بأنها استراتيجية بالغة الأهمية، مؤكداً أن تطوير هذه العلاقات يشكل أولوية رئيسية في السياسة الخارجية لأرمينيا.