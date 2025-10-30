غروسي يحذر من مخزون إيران من «اليورانيوم» ويؤكد ضرورة عودة المفتشين

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لا يزال موجودًا داخل البلاد، ويكفي لإنتاج ما يصل إلى 10 قنابل نووية إذا حُوّل لأغراض عسكرية.

وأكد غروسي، في تصريحات لوكالة أنباء أمريكية، أن الوكالة تسعى لإرسال فرق تفتيش إلى إيران قريبًا للتحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات غير سلمية، مشددًا على أن نسبة التخصيب 60% تشكل محور النقاش الرئيسي مع طهران لضمان الشفافية الكاملة.

وأشار المدير العام إلى أن التواصل مع إيران مستمر، لكنه شدد على أن العودة الميدانية للمفتشين أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الالتزام بالمعاهدات الدولية لمنع الانتشار النووي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الإملاءات والاستبداد، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق حتى في ظل نيران الحرب، وأن التفاوض ليس ضعفًا بل استمرار لحكم العقل، وسبيل لتحقيق السلام والكرامة.

وأوضح عراقجي أن شرط استمرار الحوار هو ضمان الالتزام بالدبلوماسية على أساس المساواة، وأن نجاح المفاوضات يعتمد على الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة للطرفين، مؤكداً أن إيران حافظت على راية المفاوضات مرفوعة بكل كرامة وحكمة وسرعة خلال السنوات الماضية، رغم الظروف الصعبة والأزمات المتعددة.

رئيس البرلمان الإيراني ينتقد شعارات السلام الأمريكية ويبرز آثار ثقافة الاستشهاد

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن شعارات السلام التي ترفعها الولايات المتحدة زائفة، مشيرًا إلى أن قاذفات بي 2 الأمريكية كانت تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية خلال الوقت ذاته.

وأوضح قاليباف، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر شهداء محافظة خراسان شمالي شمال شرق إيران، أن إيران تصمد أمام الاستكبار العالمي بفضل ثقافة الاستشهاد، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة ساهمت في كسر الطرق المسدودة وتحقيق قوة وثروة ومعرفة،

كما أضاف أن آثارها ظهرت خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، حين كان كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يسعى لتقليل حجم الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وأشار قاليباف إلى أن الطريق الذي اتبعته إيران في المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية يعتمد على نفس مبادئ ثقافة الاستشهاد، مؤكّدًا أنها السبيل لتحقيق النجاح والتقدم.

ويُذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي، ضربات جوية مفاجئة تحت اسم عملية “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية، أبرزها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ما أسفر عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين في إيران.

وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل ضمن عملية أطلقت عليها اسم “الوعد الصادق 3″، مستهدفة عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية، مع التأكيد على استمرار العملية طالما اقتضت الضرورة.