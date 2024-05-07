غريان.. مداهمة وكرين لأحد المطلوبين دوليا في قضايا المخدرات

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال مداهمة وكرين في مدينة غريان تابعين لأحد المطلوبين دولياً.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بتمكن مكتب غريان بجهاز دعم الاستقرار خلال عملية أمنية مشتركة مع اللواء 555 مشاة، من مصادرة 15,298 قرصاً مهلوساً (ريفوتريل) و1900 قرص (إكستسي) و21 قطعة كبيرة الحجم مما يشتبه في كونه مخدر الحشيش وقنينتي خمور مستوردة، ومعمل صغير لصنع الخمور به 160 لتراً من الخمور تحت التصنيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت المبرزات الجرمية إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكن مكتب #غريان بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال مداهمة وكرين تابعين لأحد… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الثلاثاء، ٧ مايو ٢٠٢٤