غريبيل: بيان أعضاء لجنة 5+5 بعيد عن المنطق

أفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية اللواء الفيتوري غريبيل، بأنهم سيجتمعون غدا مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بخصوص بيان أعضاء لجنة 5+5 عن قوات حفتر.

وأضاف غريبيل في تصريح لقناة “التناصح”: “نحن كلجنة ممثلة عن المنطقة الغربية لن نُغلق الطريق ولن نُغلق النفط، والذي حدث من أعضاء اللجنة ممثلين عن المنطقة الشرقية بعيد عن المنطق”.

من جانبه قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى، إن الموقف الصادر لممثلي اللجنة عن المنطقة الشرقية لا يعبر عن موقف اللجنة مجتمعة.

يحيى وفي بيان له ذكر أن ما طالب به ممثلي اللجنة عن المنطقة الشرقية بإقفال الحقول النفطية وإغلاق الطريق بين الشرق والغرب لا يعبر عن حقيقة إرادتهم.

وأوضح يحيى أنهم يقدرون حجم الضغوط التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد، معربا عن أمله في أن تنأى اللجنة بنفسها عن أي انحياز سياسي.

وتابع يحيى أن إقفال النفط وإغلاق الأجواء وإقفال الطريق بين الشرق والغرب لن تتأثر به الأطراف السياسية المتصارعة، وإنما من يتأثر به المواطن بشكل مباشر وسريع.

واكد يحيى استمرار اللجنة في عملها من أجل إبعاد شبح الحرب عن المواطنين، مشددا في الوقت نفسه أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بانتخابات سريعة تنهي الصراع على الشرعية.