غريب: المرأة الليبية شريك أساسي في مسيرة البناء

شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية رندة غريب في جلسةٍ حواريةٍ نظمها الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات الملتقيات الدبلوماسية الثقافية الهادفة إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات في القضايا المرتبطة بالمرأة والتنميةٍ.

وبحسب وزارة الدولة لشؤون المرأة، استعرضت رندة غريب خلال الجلسة مسيرة المرأة الليبية وأبرز المحطات الوطنية والتنموية التي شهدتها الدولة الليبية، متناولةً الأدوار التي اضطلعت بها المرأة في مختلف مراحل بناء الدولةٍ، إلى جانب مساهماتها في دعم الاستقرار ودفع جهود التنمية في البلادٍ.

وسلطت الوزير الضوء على حضور المرأة الليبية في المجالات الوطنية والتنموية، والدور الذي لعبته في مساندة مسارات التنمية والمشاركة في مختلف القطاعات الحيويةٍ.

وعلى هامش مشاركتها في الفعالية، أجرت وزير الدولة لشؤون المرأة سلسلة لقاءات مع عددٍ من المسؤولين والدبلوماسيين، إضافة إلى ممثلات عن الجالية الليبية في دولة الإمارات العربية المتحدةٍ.

وتناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات العربية في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة، إلى جانب مناقشة آليات توسيع حضورها ومشاركتها في مواقع صنع القرارٍ.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في قضايا المرأة، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة بما يدعم حضور المرأة ومساهمتها في مسارات التنمية وصنع السياسات العامةٍ.