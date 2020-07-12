غريزمان.. إصابة قد تنهي موسمه في الدوري الإسباني

قالت إذاعة RAC1 تعرض أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة، السبت، خلال مباراة فريقه بمضيفه بلد الوليد،لإصابة قد تنهي موسمه في الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة 36 لكرة القدم.

حيث يعاني غريزمان من إصابة في عضلة الرؤوس الرباعية، ولذلك فاللاعب الفرنسي مهدد بالغياب عن المبارتين المتبقيتين في الليغا هذا الموسمو، بحسب الإذاعة الإسبانية،.

وشارك غريزمان كأساسي في المواجهة التي انتهت بفوز البرسا 1-0، قبل أن يتم تبديله في الفترة ما بين الشوطين، وذلك بسبب شعوره بانزعاجات على مستوى العضلة الرباعية.

وهذه أول إصابة يتعرض لها اللاعب الفرنسي البالغ 29 عاما مع البرسا خلال الموسم الحالي، لينضم بذلك إلى قائمة المصابين التي تضم مواطنيه صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي.

ويتحضر برشلونة للقاء أوساسونا الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 37، ويحتل البلوغرانا وصافة ترتيب فرق الدوري برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لم يخض بعد مباراته في الجولة الـ36.