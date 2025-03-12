غرينلاند.. المعارضة تفوز في الانتخابات البرلمانية

فاز “الحزب الديمقراطي المعارض”، في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء، في غرينلاند، حيث حصل على 29.9% من الأصوات، متقدما بذلك على حزب “ناليراك القومي”، والذي حصل على 24.5% من الأصوات”.

وبحسب وكالة رويترز، “حصل الحزب الديمقراطي، الذي يفضل نهجا بطيئا للاستقلال عن الدنمارك، على 29.9% من الأصوات، ارتفاعا من 9.1% في عام 2021، متقدما على “حزب ناليراك المعارض”، الذي يفضل الاستقلال السريع، بنسبة 24.5%، ما يعكس تحولا في المزاج السياسي لسكان غرينلاند، الذي يبلغ عددهم حوالي 56 ألف نسمة”.

ووفق الوكالة، “يأتي هذا الفوز وسط تصاعد الاهتمام الأمريكي بالجزيرة، حيث أعاد الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الأخيرة التأكيد على رغبته في ضم غرينلاند للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه الانتخابات على العلاقة المستقبلية بين غرينلاند والدنمارك، حيث سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع مطالب القوميين من جهة، وضغوط الولايات المتحدة من جهة أخرى”.

هذا “وتعد غرينلاند، واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، إذ تمتلك احتياطات هائلة من المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة، وتوفر طرق شحن جديدة بفعل ذوبان الجلي”.