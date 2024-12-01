غزة.. أسعار المواد الغذائية الأساسية ترتفع لأكثر من ألف بالمئة!

كشف برنامج الأغذية العالمي، “أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب”.

وأكد الأغذية العالمي أن “أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

هذا وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني قال “إن العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية”.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إن “الحصول على الضروريات الأساسية في غزة أصبح صراعا يوميا مروعا من أجل البقاء، محذرا من أنه بعد 13 شهرا من العنف المتواصل، صار التهديد بالموت جوعا أو مرضا أو قصفا أمرا حقيقيا”.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن “شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي”.