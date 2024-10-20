غزة.. إسرائيل تشنّ هجوما مروّعاً على بيت لاهيا يتسبب بمقتل العشرات

شنت إسرائيل هجوما على بيت لاهيا شمال قطاع غزة أسفر عن مقتل وفقدان 87 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها، إن “طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكينا بالكامل على رؤوس المواطنين، مما أدى إلى مقتل نحو 73 مواطنا، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض”.

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن “انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت يعرقل عمليات الإنقاذ”.

الأمم المتحدة: المشاهد شمال غزة “مروعة”

دعت الأمم المتحدة، “إسرائيل إلى فتح المزيد من الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتسهيل توصيل المساعدات إلى السكان”.

ولفتت المنظمة الإنسانية إلى أن “المشاهد في شمال غزة “مروعة وسط تقارير عن مقتل العشرات في بيت لاهيا”.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”: “في غزة لا يمكننا أن ننفذ عملية إنسانية على النطاق المطلوب مع وجود عدد قليل من نقاط العبور غير الموثوق بها ومن الصعب الوصول إليها”.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 2023، إلى 42603 على الأقل، فيما زاد عدد المصابين إلى 99795.

الضفة الغربية.. عشرات الاعتقالات خلال ساعات

“اعتقل الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، 30 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون”، وفق ما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وقال النادي في بيان: الاعتقالات “توزعت على محافظات الخليل (جنوب)، ونابلس وسلفيت وجنين (شمال)، ورام الله (وسط)، وأريحا (شرق)، والقدس”.

ووفق البيان، رافق الاعتقالات “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تحقيق ميداني وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين”.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أنه “منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا (في 7 أكتوبر2023)، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفا و300 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، عدا عن مقتل 759 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و250”.