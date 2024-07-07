غزة.. ارتفاع القتلى إلى 38,153 مع دخول الحرب شهرها العاشر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الذي يصادف اليوم 275 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن حصيلة قتلى الحرب، التي تدخل شهرها العاشر، ارتفعت إلى 38153 على الأقل.

وقالت الوزارة، في بيان إنها، أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات “55 شهيدًا و123 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة” حتى صباح الأحد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الجرحى “بلغ 87828 إصابة منذ السابع من أكتوبر”.وتعتبر هذه الحصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت التقارير أفادت صباح اليوم بقتل 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل في حي الشيخ رضوان والصبرة ومنطقة الميناء غربي مدينة غزة.

كما قتل 6 آخرون باستهداف منزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع، بالتزامن مع غارة على منزل في مخيم النصيرات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.