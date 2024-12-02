غزة.. استمرار المناقشات لوقف إطلاق النار والقاهرة تعقد مؤتمراً لتعزيز الاستجابة

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات أعمال “مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة”، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.

ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن “انعقاد المؤتمر يأتي في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة، ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة”.

ويهدف المؤتمر “لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع”.

وفدان من “فتح” و”حماس” في القاهرة

في السياق، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن “هناك أفكارا ورؤى مطروحة بشأن إطلاق سراح الرهائن والأسرى بغزة، ووقف إطلاق النار واليوم التالي من انتهاء العدوان الإسرائيلي”.

وقال عبد العاطي، إن “وفدين من حماس وفتح في القاهرة، يتشاوران للتوصل إلى فهم مشترك في إدارة الأمور الحياتية لغزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية”، مؤكدًا أن “مصر لديها تصور واضح بشأن النقاش بين فتح وحماس لترتيبات اليوم التالي للحرب”.

وأضاف وزير الخارجية المصري أن “القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن والدولتان لن تسمحا بأي عملية تهجير فلسطيني”، مؤكدا أن “الجهود والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.