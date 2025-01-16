غزة.. اشتعال النيران بخيام النازحين عقب استهدافها بقصف إسرائيلي (فيديو)

اندلعت النيران، فجر اليوم الخميس، في خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي استهدفها في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى أنه تم “انتشال شهداء وجرحى واخماد حريق اندلع في خيام النازحين بعد قصفها من طائرات العدو الإسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة”.

هذا ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة مساء الأربعاء، بعد وقت قصير من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، ما أسفر عن مقتل 20 فلسطينيا.

ولقي أكثر من 15 شخصا مصرعهم بالإضافة إلى مصابين ومفقودين في قصف استهدف مربعا سكنيا قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما أصيب أكثر من 20 آخرين.

وأشارت المصادر الطبية إلى إصابة عدد من المواطنين في استهداف المخازن المجاورة لمدرسة الموهوبين بحي الشيخ رضوان، وسط قصف مدفعي مكثف استهدف دوار “الصاروخ” في آخر شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

ومساء الأربعاء، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.