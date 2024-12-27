غزة.. اقتحام مستشفى «كمال عدوان» بعد محاصرته ومقتل العشرات بقصف إسرائيلي

حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وطلبت خروج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين إلى ساحة المستشفى، فيما قتل 5 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا لعائلة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة “شهاب” الفلسطينية أنه يتواجد داخل المستشفى 350 من بينهم 75 مصابا ومريضا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة، مبينة أن الاتصال انقطع مع إدارة المستشفى والمتواجدين فيه بعد محاصرته من قبل الجيش ومنحهم 15 دقيقة فقط للخروج إلى ساحته الخارجية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت فجر الخميس، إن القوات الإسرائيلية فجرت “روبوتا” أمام مستشفى كمال عدوان، “ما أدى إلى وصول الشظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وتسبب بإصابة الطبيب حسن ضابوس بجراح خطيرة وهو على رأس عمله”.

وفي سياق متصل، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مدينة غزة اليوم الجمعة، جوار وبرا، حيث استهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وتواصل الآليات الإسرائيلية إطلاق النار بكثافة في المناطق الجنوبية من حي الزيتون.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة خلف شارع المخابرات شمال غرب المدينة.

وقتل 10 أشخاص وأصيب نحو 30 معظمهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة منذ فجر اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “أصداء عمليات نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الخميس لما تبقى من مبان بعدة مناطق شمال قطاع غزة، سمعت وسط إسرائيل الذي يبعد أكثر من 70 كيلومترا”.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات النسف بواسطة روبوتات مفخخة تقوم الآليات الإسرائيلية بزرعها بين المباني وسط الأحياء السكنية، وتحدث دمارا هائلا.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت سماع دوي انفجارات وسط وجنوب البلاد نتيجة لتحركات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.399 شخصا، والإصابات إلى 107.940، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال الآلاف من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.