غزة.. انتحار 3 شبان خلال 24 ساعة وإنقاذ فتاة حاولت الانتحار

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، بأن 3 شبان من القطاع لقوا حتفهم بعد إقدامهم على الانتحار خلال يومي الجمعة والسبت، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ شابة حاولت الانتحار.

وأوضحت المصادر، أن أول الضحايا هو أيمن الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث ألقى بنفسه من الطابق الخامس.

وأضافت، بعدها أقدم الشاب سليمان العجوري البالغ من العمر 23 عاما على إطلاق الرصاص على رأسه، ليل الجمعة/السبت، داخل منزله بمنطقة “أبراج الشيخ زايد”، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

يأتي ذلك في حين، أُعلِن اليوم السبت، عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين البالغ من العمر21 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل أسبوع، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، لذات السبب الذي أودى بحياة الاثنين الآخرين.

كما سُجِلت محاولة انتحار لإحدى الفتيات بالغة من العمر 18 عاما، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب أدوية مختلفة، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

وفي سياقٍ ذي صلة، حذرت مراكز حقوقية ناشطة في غزة على مدار الفترة الماضية، من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة التي يعاني منها أهالي القطاع، والذين يقبع أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي بين الأسر بنسبة تصل إلى 73 %.

ودعت تلك المراكز، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.