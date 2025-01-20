غزة.. انتشال 79 جثماناً في اليوم الأول لاتفاق التهدئة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني يوم الأحد، انتشال 79 جثمانا منها 21 لمجهولي الهوية، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في اليوم الأول من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه جرى “نقل 14 إصابة إلى مستشفيات خان يونس، عقب خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل 12 جسما مشبوها من مخلفات الاحتلال وفتح 8 طرق رئيسية في مدينة رفح”.

وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي صباح يوم الأحد، “إن المدينة تظهر بمشهد مأساوي من جراء الدمار والخراب، وتحولت إلى ركام وأطلال بفعل الحرب الإسرائيلية”.

وأضاف الصوفي في مؤتمر صحفي عقده في رفح، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ صباح الأحد، أن “العدوان الإسرائيلي الذي استمر نحو 9 شهور على المدينة، أدى إلى محو 90% من التجمعات السكنية في عدة أحياء منها”.

وأشار إلى أن “التقديرات الأولية تشير إلى أن 30 مقرا للبلدية دُمِّرَت بالكامل، إضافة لتدمير 15 بئر مياه، ما أدى إلى تعطيل الحياة بالمدينة”، موضحا أن “العدوان الإسرائيلي تسبب بخروج 9 مراكز طبية عن الخدمة منها 4 مستشفيات رئيسية”.

وتعرضت مدينة رفح لهجوم إسرائيلي واسع على مدار 9 شهور ماضية، شن خلالها الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا وأحدث تدميرا طال البنى التحتية والمباني والمستشفيات، وذلك تزامنا مع احتلال معبر رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية، إضافة لمنع سفر المصابين والمرضى لتلقي العلاج بالخارج.

وأعلنت بلدية رفح، أنها تستعد لتنفيذ خطة متدرجة لإعادة فتح شوارع مدينة رفح تتضمن إزالة الركام والمخلفات التي تركها الهجوم وتأهيل الطرق لضمان استئناف الحياة الطبيعية وحركة المرور بأمان.

ودعا رئيس البلدية الأهالي إلى التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى المناطق الخطرة، مؤكدا على ضرورة إفساح المجال أمام طواقم الطوارئ والفرق المختصة للعمل على إزالة الألغام والمخاطر الأخرى.

وأشار إلى أن البلدية ستبذل كل جهد ممكن لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مضيفا أن طواقم البلدية ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، صباح اليوم الأحد، وسط أجواء من الفرحة العارمة التي سادت في أنحاء القطاع، وذلك بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على غزة.