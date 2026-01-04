غزة.. ترامب ونتنياهو يشددان على نزع السلاح قبل تنفيذ خطة السلام

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه بشكل قاطع أن نزع سلاح حركة حماس يمثل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى تنفيذ خطة الـ20 نقطة للسلام في غزة.

وأوضح نتنياهو أن ترامب لم يبد أي تنازل أو ليونة في هذا الموضوع، محذرًا من أن أي عدم التزام من حماس سيترتب عليه عواقب وخيمة.

وبحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”، فقد اتفق ترامب ونتنياهو خلال لقائهما في فلوريدا على مدة زمنية قدرها شهران لنزع سلاح الحركة، تشمل أيضًا تدمير الأنفاق التي تستخدمها حماس، مؤكدين أن فشل الحركة في تسليم سلاحها سيترك الخيار لإسرائيل والجيش الإسرائيلي.

في سياق آخر، قال نتنياهو إنه من المحتمل جدًا أن يشهد الشعب الإيراني لحظة حاسمة لتولي مصيره بنفسه، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون حدثًا مهمًا على الساحة الإقليمية.

وجاءت هذه التصريحات بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

ومع ذلك، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة، وفق ما سجلته الجهات المحلية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 1100 آخرين.

وتعتبر هذه التطورات تذكيرًا حادًا بمدى هشاشة الوضع الإنساني والسياسي في غزة، وبالتحديات الكبرى التي تواجه أي جهود للسلام أو نزع السلاح.