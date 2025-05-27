غزة تشعل المنطقة.. «الحوثيون» يطلقون صاروخاً على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الهجمات التي ينفذها الحوثيون دعماً لقطاع غزة

وجاء في بيان صادر عن الجيش: “تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد عملت منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد”، ودعا البيان السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش نجاح عملية الاعتراض، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول موقع سقوط الصاروخ أو الأضرار المحتملة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت فجر الثلاثاء في مناطق عدة، شملت محيط القدس، البحر الميت، وأجزاء من الضفة الغربية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتأتي هذه العملية في إطار الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على أهداف إسرائيلية، والتي يصفونها بأنها رد على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.