غزة تغرق.. 12 قتيلاً بينهم أطفال ومئات الخيام تتعرض للغمر!

أفادت مصادر فلسطينية محلية يوم الجمعة، بأن المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة أسفرت عن وفاة 12 شخصًا بينهم أطفال، في وقت شهدت فيه المناطق المنخفضة والمخيمات النازحين غرقًا واسعًا.

وأدى انهيار نحو 13 منزلاً على الأقل، آخرها في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إلى مئات النداءات والاستغاثات، في حين غمرت المياه أو اقتلعت الرياح الشديدة أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين.

وأوضحت المصادر أن خمسة مواطنين توفوا وأصيب آخرون جراء انهيار منزل للنازحين في منطقة بئر النعجة شمال بيت لاهيا، بينما توفيت طفلة بسبب البرد القارس في مدينة غزة ورضيع آخر في مخيم الشاطئ، إضافة إلى وفاة مواطن آخر جراء انهيار جدار في المخيم نفسه. كما أصيب طفلان بعد سقوط خيمة في “مخيم أبو جبل” بمنطقة العمادي، فيما توفيت رضيعة أخرى في منطقة المواصي بخان يونس.

وأشار الدفاع المدني إلى انهيار 10 منازل إضافية خلال الساعات الماضية، فيما غمرت السيول مخيمات بأكملها في المواصي وخان يونس، وتضررت مناطق واسعة في “البصة والبركة” بدير البلح، و”السوق المركزي” في النصيرات، إضافة إلى منطقتي “اليرموك والميناء” في مدينة غزة.

من جهتها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة، مشيرة إلى أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة يزيدان من خطر انتشار الأمراض بين الأطفال والنازحين، ودعت إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن فرق الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تتوزع لتوزيع الخيام والأغطية والملابس الشتوية والبطانيات، ومعالجة أكثر من 160 إنذارًا بالفيضانات شمل نحو 16,000 عائلة في أنحاء القطاع.