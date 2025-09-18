99 قتيلاً في يوم دام بغزة.. سيناتور أمريكي يصف ما تفعله إسرائيل بـ «الإبادة الجماعية»

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 99 خلال أقل من 24 ساعة، في يوم جديد من القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مناطق عدة في القطاع، خاصة شماله الذي شهد أعنف الضربات، وأسفر عن تدمير واسع وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين والنازحين.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن 77 من القتلى سقطوا في شمال القطاع، وهي المنطقة الأكثر تدميراً والأشد اكتظاظاً بالنازحين، حيث استهدفت الغارات خيام اللاجئين ومنازل وأبراج سكنية، إضافة إلى تجمعات مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.

وفي داخل المستشفيات، تعاني فرق الإسعاف والأطباء من نقص حاد في المعدات، في ظل تزايد أعداد المصابين، فيما تستمر العائلات في البحث بين الجثامين عن ذويها.

وذكرت المصادر الطبية أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 تجاوز 65 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 165 ألف جريح، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن قصف تجمعات المساعدات أسفر عن مقتل أكثر من 2,500 شخص، وإصابة ما يزيد عن 18 ألفاً، كما سجلت المستشفيات خلال الساعات الأخيرة 4 حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل عدد الوفيات المرتبطة بذلك إلى 432، بينهم 146 طفلاً.

فيما حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص خلال يومين فقط، وسط ظروف معيشية وصحية مأساوية، مع فقدان آلاف النساء اللواتي يلدن في الشوارع أي رعاية طبية مناسبة.

أول سيناتور أمريكي يصف ما تفعله إسرائيل في غزة بـ”إبادة جماعية”

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إنه لا مفر من وصف ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”، ليصبح أول عضو في مجلس الشيوخ يستخدم هذا المصطلح لوصف التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وفي بيان نشره عبر موقعه الرسمي في مجلس الشيوخ تحت عنوان “إنها إبادة جماعية. النية واضحة”، أكد ساندرز أن إسرائيل لم تكتف بالدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بل شنت حربًا شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله.

وأشار إلى أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المستقلة خلصت إلى أن أفعال إسرائيل تستوفي معايير اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفًا أنه يوافق على هذا الاستنتاج. وأوضح أن ما لا يقل عن 65 ألف فلسطيني قتلوا، بينهم نسبة كبيرة من المدنيين، وأن 83% من القتلى مدنيون حسب بيانات عسكرية إسرائيلية.

واستشهد ساندرز بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي وصف الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”، ووزير المالية تسلئيل سموتريتش الذي تعهد بتدمير غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات دليل على نية واضحة.

ورغم إقراره بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، أكد ساندرز أن الرد الإسرائيلي استهدف الشعب الفلسطيني كله، داعيًا الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري لإسرائيل والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وتوفير مساعدات إنسانية عاجلة، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه عدد من الدول، بينها أستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة، للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب.