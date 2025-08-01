غزة في قلب العاصفة.. اعتراف بدولة فلسطين يعرقل وقف الحرب ويزيد الانقسام الدولي

أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في حوار مع إذاعة “راديو فوكس”، أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي، تحديداً خلال سبتمبر المقبل، قد يعرقل جهود التفاوض لوقف إطلاق النار في منطقة غزة.

واعتبر أن مثل هذا الاعتراف قد يؤدي إلى تصلب موقف حركة حماس، التي قد تستغل ذلك لزيادة مكاسبها في الحرب الدعائية، مما يقلل من حافزها للقبول بأي اتفاق سلام.

وأشار روبيو إلى أن إسرائيل قد قدمت تنازلات كبيرة في محادثات السلام، في حين رفضت حماس مسودة الاتفاق في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

ولفت إلى أن التغطية الإعلامية تركز على معاناة المدنيين في غزة، لكن لا يتم تسليط الضوء على مأساة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في الأنفاق.

في المقابل، تعتزم عدة دول أوروبية، مثل البرتغال وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى كندا، الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث يؤكد هؤلاء القادة أن الاعتراف يأتي كجزء من التزامهم بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بردود الفعل الإنسانية المتصاعدة في أوروبا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مرحبًا بكل خطوة للاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد أن تركيا ستزيد الضغط على إسرائيل لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية، مشددًا على أهمية إيصال المساعدات ووقف العنف بحق المدنيين.

مبعوث ترامب يزور مركز توزيع المساعدات في رفح لبحث آليات إيصال الإغاثة إلى غزة

وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في زيارة تهدف إلى تقييم آليات تسليم المساعدات الغذائية والإنسانية إلى السكان المتضررين من الحرب.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال إحاطة صحفية، أن ويتكوف، إلى جانب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، سيقومان بجولة تفقدية في عدد من مراكز توزيع المساعدات في غزة، وسيلتقيان عدداً من السكان المحليين للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية ميدانياً.

وأوضحت ليفيت أن الزيارة تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع خطة عملية لزيادة كميات الغذاء والمساعدات التي تصل إلى المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيقدم تقريراً فورياً للرئيس ترامب عقب عودته لاعتماد الخطة النهائية.

مسؤولون أميركيون: ترامب يعتقد أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة للحفاظ على سلطته

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب في غزة، متحدياً الرغبة الدولية في إنهائها.

وفقاً لتصريحات المسؤولين لمجلة “ذي أتلانتيك”، يرى ترامب وبعض مستشاريه أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قد تحققت، وأن نتنياهو يواصل العمليات العسكرية بهدف الحفاظ على موقعه السياسي وسلطته.

كما أشار المسؤولون إلى أن البيت الأبيض يرى أن نتنياهو يتخذ خطوات تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

رغم هذا، نقلت المجلة عن المسؤولين في الإدارة الأميركية أنهم لا يتوقعون أن يقوم ترامب بمحاسبة نتنياهو بشكل فعلي على هذه الخطوات.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة “إن بي سي” الإخبارية بأن ترامب منزعج جداً من الصور التي تظهر أطفال غزة يعانون من الجوع والمجاعة.

وقال ترامب إن زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والسفير الأمريكي هاكابي إلى غزة تهدف إلى التأكد من وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين هناك، معرباً عن تطلعه لسماع تقريرهما حول الوضع الميداني.

حماس تدين حرب التجويع على غزة وتطالب المجتمع الدولي بوقف المجازر وتأمين المساعدات الإنسانية

أدانت حركة “حماس” الفلسطينية بشدة ما وصفته بـ”حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة”، محذرة من أن هذه الحرب تشكل خطراً مميتاً على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت الحركة في بيان رسمي نشر على موقعها، إن المجتمع الدولي والجهات المعنية يجب أن تتحرك بشكل عاجل لوقف هذه “المجزرة الجماعية”، وتأمين إيصال المواد الغذائية فوراً إلى جميع مناطق القطاع دون شروط، مع ضمان حماية هذه المساعدات الإنسانية.

وأكدت حماس استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات فور وصول المساعدات إلى مستحقيها وانتهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة، مشددة على أن استمرار التفاوض في ظل التجويع يفقد المحادثات معناها، خصوصاً بعد انسحاب “الاحتلال” من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرر، رغم قرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق.

سلوفينيا تحظر استيراد وتصدير الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة

أعلنت حكومة سلوفينيا، بقيادة رئيس الوزراء روبرت غولوب، أنها أول دولة أوروبية تحظر بشكل كامل استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وجاء القرار استجابة للوضع الإنساني الكارثي في غزة، حيث قال غولوب: “يموت سكان غزة بسبب حرمانهم الممنهج من المساعدات الإنسانية، ويواجهون الموت تحت الأنقاض دون ماء أو غذاء أو رعاية طبية أساسية”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على التعامل مع هذه الأزمة بسبب الخلافات والانقسامات الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراف سلوفينيا بفلسطين في يونيو 2025، ومطالبها المتكررة بوقف الحرب في غزة، حيث تعاني المنطقة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، وتحذر منظمات أممية من انتشار المجاعة وارتفاع الوفيات، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

واشنطن تؤجل تقرير حقوق الإنسان وسط ارتباك بشأن المستوطنين الإسرائيليين والصراع في الشرق الأوسط

أرجأت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، بسبب خلافات داخلية تتعلق بصياغة فقرات حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر مطلعة أن مسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الأمريكية قرروا تأجيل نشر التقرير، الذي كان من المقرر صدوره اليوم الجمعة، لإدخال تعديلات على بعض الأقسام “المهمة”، خصوصاً تلك المرتبطة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

ووفقًا للمصادر، فإن التقرير سيصدر في وقت لاحق دون إعلان موسع، وقد تشمل التعديلات إعادة صياغة إشارات حساسة إلى المستوطنين الإسرائيليين، إضافة إلى أقسام أخرى لم تُحدد طبيعتها بعد، ولكنها تشمل حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة.

الأمم المتحدة: مقتل 1373 فلسطينياً أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ مايو وتقرير هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بجرائم حرب

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن 1373 فلسطينياً قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية في قطاع غزة منذ أواخر مايو الماضي، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، في ظل نقص حاد في الغذاء والاحتياجات الأساسية.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن عدد القتلى منذ 27 مايو ارتفع إلى 1373، منهم 859 قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء.

وأضاف المكتب أن معظم عمليات القتل ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

كما أكدت مصادر طبية في قطاع غزة تسجيل 91 شهيداً وأكثر من 666 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، فيما بلغ إجمالي المصابين خلال الفترة ذاتها 8818 جريحاً.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,249 قتيلاً و147,089 إصابة، بينما بلغ عدد الضحايا منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9081 قتيلاً و35,048 إصابة.

مستوطنون يحرقون منازل الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بأريحا وسط حصار وحماية الجيش الإسرائيلي

هاجم مستوطنون صباح الجمعة منازل الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات قرب أريحا، وأحرقوا بيوت العائلات التي عادت إلى منازلها بعد نزوح قسري في يوليو الماضي، وتعرض المواطنون إبراهيم كعابنة، جمال مليحات، عطالله مليحات، جبريل كعابنة، ومحمد سليمان لهجوم مباشر أدى إلى هجرة قسرية جديدة.

وأكدت منظمة البيدر أن المستوطنين حاصروا السكان لساعات، في ظل حماية ودعم من الجيش الإسرائيلي الذي لم يتدخل لوقف الاعتداءات، بل سهّل تنفيذها، وقد وثقت شهادات حية توضح حجم المعاناة ومحاولة الفلسطينيين استعادة حد أدنى من الاستقرار وسط تصاعد العنف.