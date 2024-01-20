غزة قد تُشعل المنطقة.. وعدد الضحايا يقترب من 100 ألف

أمريكا تقصف الحوثيين في اليمن، تبادل قصف بين إيران وباكستان، اشتباكات وتبادل قصف يومي بين حزب الله وإسرائيل، انقسام الرأي العام العالمي بين مؤيد ومعارض لإسرائيل، محاكمة دولية في لاهاي، كل هذه الأحداث ترتبط بشكل أو بآخر بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي حركت المياه السياسية و الأمنية في المنطقة، وفتحت حوارات معمقة حول الشرق الأوسط و أزماته المستعصية، لتبقى غزة هي العنوان الأبرز بعد ثلاثة أشهر و نصف من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني.

وفي اليوم 106 للحرب على غزة، قتل وأُصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم بينهم أطفال ونساء جراء استمرار القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وتدميره المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت وكالة وفا أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات بالطيران المسيّر على عدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما قصف عدداً من المنازل في بلدة القرارة بالشمال الشرقي، ما تسبب بمقتل العشرات وجرح آخرين.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات أخرى وقصفاً مدفعياً على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خان يونس، فيما تجدد القصف المدفعي في منطقة الكتيبة وحي الأمل غرباً وفي حي قيزان النجار بالجنوب الشرقي وسط سماع أصوات الانفجارات في محيط منطقة المحطة ودوار أبو احميد حتى دوار بني سهيلا.

واستهدف القصف أيضا محيط دوار القرم شرقي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية بعشرات القذائف بلدة جباليا ومنطقة السكة في مخيم جباليا شمال القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المنكوب إلى أكثر من 24700 قتيلا و62 ألف جريح.