غزة.. قطر تتحدث عن وساطة والغذاء العالمي يُحذَّر من مجاعة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء، أن جهود الوساطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة مستمرة.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الخارجية قوله “جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة” مضيفا أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل خطرا كبيرا.

في هذا الوقت قال برنامج الأغذية العالمي، إن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية تجاوزت جنوب قطاع غزة إلى شماله منذ بداية الحرب، وأن خطر حدوث مجاعة في مناطق بالقطاع لا يزال قائما.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط “من الصعب الوصول إلى الأماكن التي نحتاج إليها في غزة، وخاصة في شمال غزة”.

المتحدثة “كميات قلية جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة… أعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة في غزة لا يزال قائمًا إلى حد كبير”.

وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 25490 فلسطينيا قتلوا وأصيب 63354 آخرون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.