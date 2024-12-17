غزة.. كاتس يعلن مواصلة السيطرة الأمنية وتفاؤل بالتوصل لصفقة أسرى قبل رحيل إدارة بايدن

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سيكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في العمل بعد هزيمة حركة حماس.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “سنواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع أنحاء إسرائيل ولن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس”، وأضاف “لن نسمح للعرب بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا للخطر”.

وحول تطورات مفاوضات تبادل الأسرى، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن هناك تفاؤلا في إسرائيل بالتوصل إلى صفقة قبل تغيير الإدارة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الاثنين، إنه لا تزال هناك فجوات في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة، مرجحاً إمكانية تجاوزها، حسبما ذكر مراسل موقع “أكسيوس”.

وكتب المراسل باراك رافيد على حسابه الشخصي في منصة “إكس” نقلاً عن المسؤول: “وفداً إسرائيلياً توجه إلى قطر، الاثنين، لإجراء محادثات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع”.

وميدانيا، قُتل حوالي 20 شخصا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة قديمة في جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية يوم أمس الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بأن أطفالا كانوا من بين الضحايا.

من ناحية أخرى، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الذي وقع مساء الأحد استهدف “مركز قيادة وتحكم تابع لحركة حماس”. وقالوا إن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون من المبنى المدرسي القديم في المنطقة الإنسانية في خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تقاتل إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية يوم الأحد بأن حوالي 45 ألف فلسطيني قُتلوا حتى الآن.