غزة.. مسلسل الموت والمعاناة متواصل في ظل القصف الإسرائيلي  

يتواصل مسلسل الموت والمعاناة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من غزة، وسط استمرار عمليات النسف والتفجير والقصف المدفعي المكثف في المناطق الشمالية من القطاع.

وأفادت وسائل إعلامية، “بسقوط نحو 22 قتيلا وعشرات الجرحى بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة خلال الساعات الماضية 14 منهم شمالي القطاع، وقتل 6 فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف مواطنين بالقرب من دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما قتل 5 فلسطينيين وعدد من المفقودين جرّاء قصف استهدف منزلًا يعود لعائلة العاصي في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، وقتل 3 فلسطينيين وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا شمال غزة”.

ووبحسب المعلومات، “أصيبت سيدة وطفل بقصف من مسيّرة إسرائيلية بالقرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقتل 5 فلسطينيين في استهداف طائرة مسيرة (كواد كابتر) مجموعة من المواطنين في منطقة تبة زارع شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قتل 3 فلسطينيين ومصابون في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة النويري غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة”.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ 398 إلى أكثر من 43390 قتيلا و102340 جريحاً.

اعتقال 18 فلسطيني من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن “علميات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل وقلقيلية ورام الله وطوباس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشار البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة بما فيها القدس”.