غزة.. مسيرة احتجاجية تنديداً بإساءة فرنسا للإسلام

شهدت مدينة غزة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية تنديداً بالإساءة للإسلام وللرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وشارك علماء دين في قطاع غزة، في مسيرة احتجاجية تنديدا بإساءة فرنسا للإسلام والمسلمين.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظّمتها رابطة “علماء فلسطين”، وتوقّفت أمام المركز الثقافي الفرنسي، بمدينة غزة، لافتات نصرة للنبي محمد عليه السلام، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وكانت الرابطة قد دعت إلى الفعالية، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم التخلي عن رسوم مسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

ورفع المحتجون لافتات مدون عليها “نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم”، منددين بالتطاول على الإسلام والنبي محمد والمقدسات.

وقال إحسان عاشور، مفتي محافظة خانيونس جنوبي القطاع خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية، إن “التطاول على الإسلام والرسول، لا يحقق الاستقرار والأمن للبلاد المسيئة”.

واعتبر عاشور الإساءة للأديان والأنبياء بمثابة “جريمة تدل على عنصرية وحقد المسيئين”، مؤكدا أن استمرار هذا السلوك من شأنه نشر الكراهية والعنف بين الشعوب.

ودعا عاشور المسلمين إلى “نصرة دينهم وفق الأساليب والوسائل المشروعة والمنضبطة بأدب الإسلام وتعاليمه، بما لا يشوّه الصورة الناصعة للدين الحنيف”، مطالبا بمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على هذه الإساءة.