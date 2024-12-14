غزة.. مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي و«السيسي» يناقش اتفاق وقف إطلاق النار

قتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الحرب إلى أكثر من 45 ألفا.

في التفاصيل، قتل فلسطينيان قتلا وجرح آخرون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة يافا التي تؤوي نازحين شمال شرقي مدينة غزة، شمال اقطاع، وفي الشمال، توفي مصاب داخل مرافق مستشفى العودة – تل الزعتر بسبب نفاذ الأكسجين في المشفى، وفي منطقة جباليا النزلة، قتل 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، كما قتل 5 أشخاص وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الماجدة وسيلة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وفي وسط القطاع، قتل فلسطيني وأصيب آخر، إثر قصف من زوارق حربية إسرائيلية استهدف نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أما جنوب القطاع، فقد توفيت امرأة متأثرة بجروحها جراء قصف خيمة تؤويها في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس ليلة أمس، وأعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت جثماني قتيلين قرب صالة ريماس بمنطقة خربة العدس شمال شرقي رفح جنوب قطاع غزةن وفي عبسان الجديدة شرق خان يونس، قتل الشقيقان أيمن الدغمة وخليل الدغمة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي البلدة.

في غضون ذلك، أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة، “أن الوضع كارثي والمستشفيات ممتلئة بالجرحى والمصابين ولا يوجد لدينا أطباء متخصصون ولا خدمات ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ومرضانا يموتون بسبب عدم توفر الأدوية ونفاد الأكسجين”.

هذا وارتفعت حصيلة القتلى إلى 44,875 والمصابين إلى نحو 106,454 بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود و2 مليون نازح.

السيسي يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع مسؤولين أمريكيين

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، “أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش جهود التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة مع مسؤولين أمريكيين بينهم مستشار الأمن القومي”.

وأوضح السفير، محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، “أن “السيسي، استقبل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي وبريت ماكجورك، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات المصرية العامة، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج”.

وأضاف البيان أن “اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف الشناوي أن اللقاء “تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها”.