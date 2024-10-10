غزة.. مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي لمدرسة للنازحين

قتل 26 شخصا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي النازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قتل خمسة أشخاص من عائلة العمور “رجلان وثلاثة أطفال بينهم رضيع” بقصف استهدف منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان إن “جيش الاحتلال ارتكب مذبحة فظيعة بقصف مدرسة رُفيدة للنازحين في دير البلح راح ضحيتها 26 شهيدا وأكثر من 92 جريحا غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مؤكدا أن “هذه المدرسة تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية، وقام باختيار وقت القصف في وقت ذروة تحرك هؤلاء الأطفال والنساء للحصول على الغذاء اليومي لهم”.

وأفاد بأن “هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 190 مركزا للنزوح والإيواء، وتأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في المحافظة الوسطى التي يقطنها حاليا أكثر من مليون إنسان”.

وطالب المكتب كل دول العالم “بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء”، محملا “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة لليوم 370، حيث بلغت حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي 42010، والجرحى 97720.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، بمقتل 3 جنود في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.