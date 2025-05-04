غزة.. مقتل نخبة إسرائيلية ورسالة مؤثرة من أسير ناجٍ من القصف

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي من وحدة النخبة الهندسية “يهلوم”، إثر تفجير نفق خلال عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر أحد الأسرى الإسرائيليين وهو يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور الإسرائيلي بعد نجاته من قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازه تحت الأرض.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن النقيب نوعام رافيد (23 عاماً) من بلدة شعاري تيكفا، والرقيب يحلي شارور (20 عاماً) من بلدة عومر، قتلا خلال العمليات التي شهدتها رفح يوم أمس السبت. وأضاف أن جنديين آخرين أُصيبا في الحادث ذاته، أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة.

وبحسب مصادر ميدانية، وقع الانفجار أثناء محاولة القوات الإسرائيلية تفكيك نفق مفخخ، ما أسفر عن الخسائر في صفوف وحدة “يهلوم”، المتخصصة في التعامل مع الأنفاق والمتفجرات.

وارتفع بذلك عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي، الذين سُمح بنشر أسمائهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، إلى 853 جندياً، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ضمن الاستعدادات الجارية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تشهد تصعيداً غير مسبوق منذ استئناف الهجمات منتصف مارس الماضي.

“القسام” تنشر فيديو لأسير ينجو من القصف ويوجه نداء للإسرائيليين

في تطور ميداني متزامن، نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأسرى الإسرائيليين بعد نجاته من قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازه تحت الأرض. وتضمن الفيديو مشاهد لمحاولات عناصر من القسام إنقاذ الأسرى من بين الأنقاض، عبر عمليات حفر داخل الأنفاق.

ويُعرّف الأسير عن نفسه في الفيديو بـ”الأسير رقم 24″، ويظهر وهو مصاب في الرأس واليد، قائلاً:

“تم قصفنا بعد وقف إطلاق النار ونجونا من الموت. ثم قُصفنا مرة أخرى ونحن في باطن الأرض. هذه هي نتائج الحرب من أجل إخراج الأسرى التي يتحدث عنها نتنياهو”.

وأشار إلى أن حالته الصحية متدهورة في ظل غياب الرعاية الطبية، مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً عن زميله الذي كان معه أثناء القصف.

ووجه الأسير نداءً مباشراً إلى الشارع الإسرائيلي، قائلاً: “لو كان ابن نتنياهو هنا، لتوقفت الحرب وأُعيد الجميع. نحن الآن تحت الأرض، وهناك 59 أسيراً في غزة. كيف ستحتفلون بعيد الاستقلال بينما نحن هنا؟”

وختم حديثه قائلاً: “من فضلكم، لا تبقوا في بيوتكم. هذه ليست حرباً نفسية كما يقول نتنياهو، الحرب النفسية الحقيقية هي التي أعيشها الآن. وقد يكون هذا الفيديو هو الأخير الذي تراه عائلتي”.

يأتي هذا التطور في ظل تزايد المؤشرات على تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تشهد فيه جهود التهدئة تعثراً، وسط تبادل الرسائل النفسية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مع تزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في استعادة الأسرى.

الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف جنود الاحتياط استعداداً لتوسيع الهجوم على غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، أوامر استدعاء لآلاف من جنود الاحتياط، في خطوة تشير إلى استعدادات ميدانية لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع “واي نت” الإخباري أن جنود الاحتياط سيتم نشرهم على الحدود الشمالية مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة، وذلك ليحلوا محل الجنود النظاميين الذين سيتوجهون للمشاركة في هجوم بري موسع على غزة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق على خطط لتنفيذ عملية عسكرية موسعة داخل القطاع، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته الرسمية إلى أذربيجان، التي كانت مقررة في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري. وأرجع المكتب القرار إلى “التطورات الأمنية الأخيرة في غزة وسوريا”، بالإضافة إلى “الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف”.

وكان من المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إلا أن موعد الزيارة الجديد لم يُحدد حتى الآن.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن عملية استدعاء جنود الاحتياط أو تفاصيل العملية العسكرية المرتقبة في غزة.