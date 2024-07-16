غزة: مقتل 38713 فلسطينيا بينهم 9138 طالبا في الحرب

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، إن ما لا يقل عن 38713 فلسطينيا قتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 284 للهجوم الإسرائيلي على القطاع، إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 49 شهيدا و69 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الثلاثاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ 27 أكتوبر 2023 بلغ 89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر.

ونوهت إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.