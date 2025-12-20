غزة.. مقتل 5 أطفال بقصف إسرائيلي «عنيف» على مدرسة للنازحين

قتل خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال، في هجوم إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة، الجمعة، وفق ما أكد مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لـ”رويترز”.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أن معظم القتلى من الأطفال، إلى جانب العديد من الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من انتشال الجثث إلا بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في ظل ظروف صعبة جراء القصف المباشر.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أشار فيه إلى أنه تمكن من تحديد عدد من الأفراد “المثيرين للريبة” في هياكل القيادة غرب الخط الأصفر، وأطلق عليهم النار، مضيفًا أن التفاصيل المتعلقة بالإصابات في المنطقة لا تزال قيد المراجعة.

ووصفت حركة حماس الهجوم بأنه “جريمة وحشية” وخرق فاضح ومتجدد لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية ارتفع إلى 400 منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما قالت إسرائيل إن ثلاثة من جنودها قتلوا على يد مسلحين في غزة خلال نفس الفترة.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن تحقيق السلام في قطاع غزة غير ممكن من دون نزع سلاح حركة حماس، محذراً من أنه إذا تمكنت الحركة مستقبلاً من تهديد إسرائيل أو مهاجمتها “فلن يكون هناك سلام”.

وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي أن “أمام المجتمع الدولي الكثير من العمل للحفاظ على اتفاق غزة وضمان استمراره”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة بهدف دعم الأمن ومنع تجدد التصعيد.

وتأتي هذه الحادثة وسط جهود دولية ودبلوماسية لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، في محاولة للحفاظ على الهدوء النسبي في القطاع وتقليل الخسائر بين المدنيين.

ويُعد هجوم الجمعة جزءًا من سلسلة تصعيدات متقطعة في غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، الذي جاء بعد موجة عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين والفلسطينيين وقوات الاحتلال.

الأردن يطالب بوقف الإجراءات الأحادية لإسرائيل بعد حادثة الاختطاف

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلاغ يفيد باختطاف امرأة إسرائيلية من منطقة أريحا في وادي الأردن. وعقب البلاغ، توجهت قوات الأمن الإسرائيلية إلى الموقع وبدأت عمليات بحث مكثفة في المنطقة لتحديد مكان المخطوفة وتأمين سلامتها.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المدنية تواصلت مع المخطوفة مباشرة، وبعد التنسيق معها تحركت القوات لتحديد مكانها وتأمينها حتى تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي، دون تسجيل أي إصابات، وفق ما أفادت المصادر.

وتزامن الحادث مع فرض إسرائيل إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه غاراتها الجوية على إيران، ما أثار انتقادات من الأردن الذي طالب بوقف الإجراءات غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن المخطوفة نُقلت بسلام بعد جهود أمنية سريعة وفعّالة، ما منع وقوع أي أضرار بشرية، وأبرز قدرة قوات الأمن الإسرائيلية على التعامل مع حوادث الاختطاف وحماية المدنيين في مناطق حساسة.