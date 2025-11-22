غزة تتعرض لـ«أعنف» غارات منذ الهدنة.. 22 قتيلاً وعشرات الجرحى

أسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، عن مقتل 22 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام العربية.

واستهدفت الغارات سيارة مدنية وأربعة منازل في مدينة غزة ودير البلح ومخيم النصيرات، فيما أظهرت المشاهد الأولية اندلاع نيران كثيفة في المركبة المستهدفة ومحاولات فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق وسط ارتباك في موقع الهجوم، وأفادت المصادر بأن من بين الجرحى أطفالاً.

ونقلت القناة الإسرائيلية “5” عن مصدر أمني أن الغارة استهدفت علاء الحديدي، رئيس قسم الإمداد في مقر التصنيع التابع لكتائب القسام.

فيما ذكرت القناة “12” أن الهجوم جاء رداً على عملية استهدفت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، ونُفّذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وردّت حركة حماس على التصعيد، مؤكدة رفضها محاولات حكومة بنيامين نتنياهو “فرض أمر واقع” يناقض ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ”الخروقات المتصاعدة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من تصويت مجلس الأمن، وفي وقت تشير فيه مصادر طبية فلسطينية إلى أن موجة الغارات الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

ووصفت حماس الضربات بأنها “الأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر”، مؤكدة أن أكثر من 300 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك التاريخ.

كما تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، في خطوة اعتبرتها الحركة خرقاً جديداً للاتفاق، فيما واجهت الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين وانتشال الجثامين في المناطق المستهدفة.

وفي بيان لاحق، اتهمت حماس إسرائيل بتنفيذ خروقات “ممنهجة” للتهدئة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أجرى تغييرات أحادية على خطوط انتشاره داخل القطاع، في مخالفة واضحة للخرائط والتفاهمات التي جرى تثبيتها خلال جولات الوساطة.

ودعت الحركة الوسطاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، إلى التدخل الفوري لمنع انهيار الاتفاق.