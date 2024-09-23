غزة والضفة.. إسرائيل تواصل حربها وتقتل العشرات

تواصل اسرائيل حربها على قطاع غزة والضقة الغربية، مخلفة عشرات آلاف القتلى والجرحى، عبر قصف مختلف مناطق القطاع، وشن حملات الاعتقال.

ففي غزة، “قتل 5 أشخاص، امرأة و4 أطفال، جراء قصف إسرائيلي، استهدف منزلا لعائلة أبو السمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، كما قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع”.

وفي وسط قطاع غزة، “استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخ مجموعة من المواطنين داخل مدرسة خالد بن الوليد التي تأوي نازحين في مخيم النصيرات، حيث تم انتشال 3 قتلى وإصابتين، تم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف الدفاع المدني إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح”.

كما “نفذت مقاتلات إسرائيلية غارتين جويتين في محيط بلوك 1 بمخيم البريج وسط القطاع، وقصفت الزوارق الإسرائيلية ساحل بحر مدينة رفح، وأطلق الطيران المروحي النار مستهدفا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفي الشمال، تستهدف القوات الإسرائيلية محيط مشروع بيت لاهيا شمال غزة، كما قصفت مروحيات الاحتلال منازل الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في حين قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة”.

في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام لجنة رئيسية بالكنيست، “إن فقط نصف الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس” في غزة على قيد الحياة”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مصادر كانت حاضرة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إشارتها إلى أن “نتنياهو” قال إنه “وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن نصف الرهائن (97 المتبقين) في غزة على قيد الحياة”.

وقالت الصحيفة إن “تصريحات نتنياهو تشير إلى احتمال مقتل نحو 50 رهينة، فيما لم يؤكد الجيش الإسرائيلي سوى مقتل 33 ممن ما زالوا في غزة”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 41,431 قتيلا و95,818 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي آخر تطورات الضفة، اعتقلت القوات الإسرائيلية، الهيئة التعليمية في مدرسة بلدة حارس غرب سلفيت في الضفة الغربية، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام قرية حارس، حيث اقتحمت مدرسة ذكور حارس الثانوية واحتجزت الهيئة التدريسية، والطلبة داخلها، ومن ثم اعتقلت الكادر التعليمي.

​​​​​​وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الضفة الغربية ، مما أدى إلى مقتل 716 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق بيانات رسمية فلسطينية.