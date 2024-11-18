غزة والضفة.. اسرائيل تنشر الموت في كلّ مكان و«حماس» تعاقبها!

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق في جميع أنحاء القطاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما استهدف الطيران مجموعة مواطنين بالقرب من مسجد جهاد في تبة زارع شرق مدينة رفح.

وقتل شخصان جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما قتل وجرح وفقد آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاعن وناشد المحاصرون في بيت لاهيا السماح لسيارات الإسعاف بالوصول للمنطقة بعد القصف.

وقتل 4 أشخاص بينهم طفلين وجرح آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة في تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستهدف الطيران الحربي مجموعة فلسطينيين بالقرب من مسجد جهاد في تبة زارع شرق مدينة رفح.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة: “لا نستطيع الوصول إلى المناطق التي يستهدفها الاحتلال وتقديم المساعدة”.

مدير مشفى كمال عدوان: شمال القطاع محاصر لأكثر من شهر ولا مساعدات

قال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن “مناطق شمال قطاع غزة لا تزال تحت الحصار المطبق لأكثر من شهر، تزامنا مع منع دخول المساعدات الإنسانية والطبية”.

وأضاف أبو صفية، “أن شمال غزة يقع تحت الحصار حيث تمنع القوات الإسرائيلية دخول الماء والطعام والدواء إلى هناك، كما منعت دخول أطباء جراحين بعد اعتقال الكادر الجراحي بمشفى كمال عدوان”.

وتابع: “بعد 4 أسابيع من انتظار إدخال منظمة الصحة العالمية الطعام والدواء والوفود الطبية التخصصية، أفرغت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الطعام في الشارع وأرجعت الوفد الطبي”.

وأشار إلى “أن القوات الإسرائيلية سمحت بإدخال 7 كراتين فقط من المستلزمات الطبية من أصل 40 كرتونة، مشددا على أن المشفى يفقد الكثير من الأرواح يوميا لعدم وجود تخصصات جراحية”.

وقال: “حالات سوء التغذية من الأطفال تتوافد إلى المستشفى منهم 4 بوضع صحي حرج وبدأنا بتسجيل عدد من الكبار يعانون سوء التغذية”.

وأكد أن “الأطباء شمالي القطاع يقدمون الخدمات الطبية بالحد الأدنى، وأن من يقوم بإجراء العمليات الجراحية هم أطباء أطفال من باب إنقاذ الأروح”.

وأردف: ” نتلقى يوميا نداءات استغاثة ولا نستطيع مد يد العون، ولا توجد سيارة إسعاف واحدة ولا دفاع مدني تعمل في شمال غزة، تلقينا أمس نداء استغاثة من نساء وأطفال تحت الركام ولعدم مقدرتنا علي مساعدتهم أصبحوا شهداء اليوم”.

وأكد أن “مشفى كمال عدوان ما زال يخضع للحصار الإسرائيلي، مشدد على أن ما يشاع في الإعلام عن السماح بإدخال المساعدات الطبية غير دقيق”.

مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في معارك غزة

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، “بمقتل ابن شقيقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والمعارض الحالي للحكومة، غادي آيزنكوت، خلال معارك شمال قطاع غزة”.

وقالت الصحيفة إن “يوغيف بازي 22 عاما، قتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر حماس في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، ويوغيف بازي ابن شقيقة آيزكوت، هو قائد فصيلة في كتيبة نحشون التابعة للواء كفير.

وقالت الصحيفة، إن “مقتل يوغيف يعمق مأساة آيزنكوت، الذي فقد نجله، الرقيب أول احتياط جال مائير أيزنكوت، 25 عاما، أثناء القتال في غزة في أوائل ديسمبر، كما فقد ابن أخيه، الرقيب ماور كوهين أيزنكوت، 19 عاما، في معركة بعد يوم واحد”.

بوريل: سأواصل الضغط بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، “إنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية”.

وأضاف بوريل إنه “لا يمكن للاتحاد أن يشكل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهورا”، معتبرا أنه “لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها”.

وذكر أن “70% من الضحايا في غزة نساء وأطفال”، معلنا أنه سيقترح على الدول الأعضاء عدم استيراد منتجات المستوطنات، و”سأواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية”.

منظمة الغذاء العالمي: إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز في غزة

كشف مصدر في منظمة الغذاء العالمي أن “إسرائيل تقيد عمل المخابز في غزة ولا تسمح إلا بعمل عدد قليل منها كما تقيد توريد الدقيق والوقود ما يفاقم من معاناة السكان”.

وقال المصدر إن “إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز أخرى في مدينة غزة بسبب الضغط المتولد من نزوح الآلاف من شمال غزة، مبينا أن المنظمة وجهت طلبا إلى إسرائيل منذ نحو شهر لتشغيل 20 مخبزا جاهزة للعمل في غزة لكن الطلب قوبل بالرفض”.

مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب “حماس” إلى تركيا

نفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية “ما تم تداوله عن انتقال قيادة حركة “حماس” للإقامة في تركيا”.

وقالت المصادر إن “الادعاءات حول أن قيادة المكتب السياسي لحماس، قد انتقلت للإقامة في تركيا، هي ادعاءات غير صحيحة”، مشيرة إلى أن “قيادات حماس وأعضاء مكتبها السياسي، تزور تركيا من فترة لأخرى بشكل طبيعي”.

العاهل الأردني: السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين

شدد الملك الأردني عبدالله الثاني على أن “قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها استنادا إلى الوصاية الهاشمية التي نؤديها بشرف وأمانة”.

وخلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، قال الملك عبدالله: “يقف الأردن بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب”.

وأضاف: “لقد قدم الأردن جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف. وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا”.

وأكد “أننا دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه”، جازما أن “السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام”.

مشروع قانون إسرائيلي يلغي تشريعا أردنيا في الضفة

كشفت تقارير عن تحركات قانونية لشرعنة تملك اليهود في أراضي الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن “لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة، ويسمح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف موشيه سلومون، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية”.

الضفة الغربية.. حصيلة جديدة لحملة الاعتقالات الإسرائيلية

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، “10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية، بينهم شقيقان|، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

ووفقا للبيان، “نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

ولفت البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفا، و750 مواطنا من الضفة والقدس”.

وشدد البيان على “أن القوت الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن”.

كما أشار البيان إلى “أن القوات الإسرائيلية “تواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديدا من الشمال، وتنفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم”.

وأكد أن “المؤسسات المختصة ومنذ بدء الحرب على غزة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال في القطاع والتي تقدر بالآلاف”.

هذا و”ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ409 إلى 43922 قتيلا و103898 جريحاً”، وبموازاة الحرب في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح.